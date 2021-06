Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96381148-c728-4380-8c6d-f6082402f0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Ez történt: Kína bekapcsolta a 160 millió Celsius-fokos mesterséges Napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója, egykori sikeres vívó.","shortLead":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó...","id":"20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e5d5a8-d04c-4489-afde-4744c0aafbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","timestamp":"2021. június. 06. 19:16","title":"Elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor utolsó élő felszabadítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","shortLead":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","id":"20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310b1355-709e-4beb-9c91-36e148a4fd3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","timestamp":"2021. június. 06. 20:04","title":"Meghalt egy 21 éves ember a balatonudvari strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti az elnökválasztást, de az elégedetlenség alighanem nő.","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti...","id":"202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40bf3d0-f369-48d3-94b5-3ec83eb2cca1","keywords":null,"link":"/360/202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","timestamp":"2021. június. 06. 13:30","title":"Az iráni előválasztás abból áll, hogy kizárják a hatalomra veszélyes elnökjelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is megerősítette az információt.\r

","shortLead":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is...","id":"20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fa9b05-8a4a-4615-a25b-d1c6d7877576","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","timestamp":"2021. június. 07. 05:18","title":"Felrobbantotta magát a nigériai Boko Haram terrorszervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le a lepel. A Windows 11-et fogják bemutatni.","shortLead":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le...","id":"20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a220a-fefe-489e-a3d4-a7dddb5f08db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. június. 07. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy a Microsoft a Windows 11 kiadására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]