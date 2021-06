Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","shortLead":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","id":"20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60304d52-8cb3-4aae-824a-f86947f2311c","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 31. 17:16","title":"Szombattól ismét megnyílik a debreceni nemzetközi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","shortLead":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","id":"20210531_izrael_bazilika_feltaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb252f-47c4-4698-a23c-8d36acb500f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_izrael_bazilika_feltaras","timestamp":"2021. május. 31. 21:57","title":"Hatalmas, kétezer éves bazilikát tártak fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és a családok ünnepe. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és...","id":"20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ee11-136f-4f32-8acd-6e35e8447002","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","timestamp":"2021. május. 30. 14:01","title":"Újabb mesekönyv jelent meg a szivárványcsaládokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esküvő résztvevői nem tudták, mitől esett össze hirtelen a férfi.","shortLead":"Az esküvő résztvevői nem tudták, mitől esett össze hirtelen a férfi.","id":"20210531_vas_megye_felrenyrelt_falat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaafc0e-fb2f-4417-a7d1-9e53bfcee65f","keywords":null,"link":"/elet/20210531_vas_megye_felrenyrelt_falat","timestamp":"2021. május. 31. 18:44","title":"Majdnem meghalt egy vendég egy félrenyelt falattól egy Vas megyei lagziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című horrorfilmje 48 millió dollárt forgalmazott péntektől vasárnapig, felülmúlva minden várakozást és a legjobb bevételt hozva a koronavírus-járvány elmúlt évében.



","shortLead":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című...","id":"20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369d59e0-9ec9-44fd-9e26-22ceb11d6b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"A moziba járók is úgy döntöttek, vége a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]