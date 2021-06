Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.

Magyar idő szerint hétfőn este indult el az Apple szokásos éves fejlesztői konferenciája, a WWDC. A cupertinói vállalat rengeteg újdonságot jelentett be, és az is kiderült, hogy a felhasználók biztonságára az eddigieknél is jobban ügyelnek majd. Kivéve, ha a kínai felhasználókról van szó.

A cég a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy az új Private relay néven emlegetett funkció – amely olyasmi, mint a VPN, elrejtheti a böngészési tevékenységet a kíváncsi szemek elől – nem lesz elérhető a távol-keleti országban. A funkciót egyébként az iCloudon keresztül lehet majd elérni. A cég emellett kihagy ebből a frissítésből néhány további országot is, ahol a helyi szabályozások nem teszik lehetővé az ilyen megoldások használatát. Ezek szerint nem lesz elérhető Fehéroroszországban, Kolumbiában, Egyiptomban, Kazahsztánban, Szaúd-Arábiában, Dél-Afrikában, Türkmenisztánban, Ugandában és a Fülöp-szigeteken sem.

Kína régóta szabályozza, hogy a helyi felhasználók milyen oldalakat látogathatnak meg, így a nyugati webhelyek többsége elérhetetlen az országon belül. A Reuters megjegyzi: nem ez az első eset, hogy az Apple Kínára, mint az egyik legnagyobb piacra másként tekint. 2018-ban a kínai felhasználók iCloudban tárolt zárolt adatok feloldásához szükséges kulcsokat a kínai szerverekre helyezték át, így azokhoz szükség esetén a hatóság is hozzáférhet.

A titkos böngészést lehetővé tévő funkció egyébként az alábbiak szerint működik: egy webhely felkeresése során először az Apple szerverére kerül át a felhasználó, ahol leválasztják az IP-címét, majd egy harmadik fél által üzemeltetett szerver következik, ahol megkapja az illető az ideiglenes IP-címet. A felhasználó csak ezután kerül át a weboldalra.

Bár a folyamat hatékonyan rejtheti el a felhasználók internetes tevékenységét, van néhány korlátja: egyfelől csak az előfizetők számára érhető el a szolgáltatás, másfelől pedig csak a Safari böngészővel működik.

