Igen furcsa tranzakcióra került sor az eBayen, ahol valaki egy olyan McNuggets csirkemelldarabot árult, amely szerinte hasonlít a népszerű online játék, az Among Us egyik karakterére. És hogy mennyire nem viccről voltszó, azt jól mutatja, hogy valaki 99 997 dollárt, azaz 28,4 millió forintot fizetett ki érte.

A gegnek indult árverést – amely akár a McDonald's kreatív marketingfogása is lehet – az dobta meg igazán, hogy az Among Us készítői is felfigyeltek rá, az ezzel foglalkozó hírt pedig megosztották a csatornáikon. Ezután egy seregnyi felhasználó kattintott a vonatkozó hirdetésre, mely rövid idő után óriási érdeklődést futott be.

Az eladó amúgy lefagyasztotta és légmentesen lezárta a falatot, mely postai kézbesítéssel jut el a vevőhöz. Vélhetően értékbiztosítással.

