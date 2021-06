Bár az SSD-nek számtalan előnye van a hagyományos merevlemezekkel szemben – kisebb méret, gyorsabb írási/olvasási sebesség –, mindez nem jelenti azt, hogy utóbbiak ideje lejárt volna. Ha biztonsági adattárolásról van szó, a mai napig érdemesebb HDD-t választani, egy új kriptovaluta pedig jelentősen meglökte a szerkezet iránti keresletet. Most pedig a Cambridge-i Egyetem kutatói lökhetnek ismét egy nagyot a népszerűségén.

Mielőtt belemennénk, hogy pontosan mi történt, érdemes egy dologgal tisztában lenni. A gyártók rendkívül vékony szénréteggel (COC) vonják be a HDD lemezeit. Ez a réteg hivatott arra, hogy megvédje azokat, és így az azokon tárolt adatokat a különböző sérülésektől, például attól, amit az olvasófej okozhat.

Hogy növeljék a merevlemezek tárolókapacitását, az 1990-es évek óta folyamatosan csökkentették a lemezek közötti helyet. Ez azt jelenti, hogy a szénréteg körülbelül 3 nm-esre zsugorodott, így az egy négyzethüvelyknyi területen (kb. 6,4 négyzetcentiméter) körülbelül 1 TB-nyi adat fér el – írja az Engadget.

© FreeImages / Szortski

A szakemberek most ezt a réteget sikerült grafénra cserélniük, aminek köszönhetően a merevlemezek tárolókapacitását a mostaniak akár tízseresére is meg tudják növelni.

A csapat a grafén hőálló tulajdonságát kihasználva képes volt a Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) nevű technológiát alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb hőmérsékleten több adatot tudjon tárolni az egység. Ilyesmire a COC nem alkalmas.

[A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je]

Ennek köszönhetően az adatsűrűség négyzethüvelyenként 4-10 TB is lehet, ami hatalmas ugrás a jelenlegi merevlemezekhez képest. Arról nem is beszélve, hogy a szakemberek szerint egyetlen grafénréteg 2,5-szer kisebb korróziót eredményezett, vagyis ezek a HDD-k tartósabbak, mint a hagyományos társaik. Emiatt valószínűleg nemcsak a mezei felhasználók érdeklődnének egy ilyen termék iránt, hanem a nagy felhőszolgáltatók is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.