Rejtélyes betegség ütötte fel a fejét Kanada New Brunswick nevű részén, ahol mostanra 48 embert regisztráltak különös tünetekkel – számolt be róla a Times of India.

A betegek mind ugyanarra panaszkodnak: álmatlanság, hallucinációk, egyeseknél a memóriával kapcsolatos gondok.

A hivatalos jelentések szerint a betegség eddig 6 ember halálát okozta. A kór hat éve jelent meg a területen, de a kutatók máig nem tudták megállapítani, mi okozza.

A Times of India szerint a betegséget a kanadai egészségügyi szakértők és vezető neurológusok is vizsgálják, de ők is tanácstalanok. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy valamilyen környezeti hatás okozza.

A kutatók hamarosan minden pácienssel kapcsolatba lépnek, és átfogó vizsgálatot végeznek rajtuk.

