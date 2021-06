Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","shortLead":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","id":"20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691c740-eac5-4516-a080-cc1604723b7e","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","timestamp":"2021. június. 09. 10:47","title":"Csaknem felakasztotta magát egy gólya, de összefogással megmentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","shortLead":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","id":"20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707d780e-5203-4666-949d-05d974992b89","keywords":null,"link":"/sport/20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","timestamp":"2021. június. 10. 12:15","title":"3200 magyar rendőr készül az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","shortLead":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","id":"20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b27090-d520-482c-81b7-e3161fee0e22","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","timestamp":"2021. június. 10. 13:59","title":"„A lehető legtávolabb a Bajnokok Ligájától” – magyar pálya is bekerült a különleges fotósorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","shortLead":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","id":"20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e30b93-eea7-4ec8-bb34-fb68dadea3a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","timestamp":"2021. június. 10. 12:30","title":"5,8 másodperc alatt 0-ról 200-ra – ezt tudja a legújabb Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer...","id":"20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797e6fc-9a48-4089-b986-a2f2db59d335","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","timestamp":"2021. június. 09. 19:15","title":"Viszkok Fruzsi: Így fogj hozzá a ruháid szelektálásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete olyan irányt vesz, mint amilyent 2006-tól kezdődően látunk. Vélemény.\r

","shortLead":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete...","id":"20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3fc76-57d8-4b85-9bf7-9b2f68345e75","keywords":null,"link":"/360/20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","timestamp":"2021. június. 09. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tudjuk, hogy mi volt 2006-ban, és miért nem, mi volt 2005-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és egészségtudományi egyetemek.","shortLead":"A tárca szerint a harmadik hullám letörése miatt nem használták fel a 155 milliárd forintot az orvos- és...","id":"20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4923dd25-93f6-4583-9db9-cea460ce532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_itm_visszacsoportositas_felsoktatas_155_milliard","timestamp":"2021. június. 10. 16:37","title":"ITM: Nem elvettek, visszacsoportosítottak pénzt az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]