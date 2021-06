Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","shortLead":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","id":"20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d159e09-ff5e-4da2-b1f2-38ce18f97e08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2021. június. 10. 15:50","title":"Vidnyánszky nem javasolta Berettyán Nándornak, hogy vállalja a Karinthy Színház igazgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró magyar védelmet láthattunk, de elöl harmatos volt a teljesítmény.","shortLead":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró...","id":"20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5cee7-5bb5-4b47-be2f-f160796b5ef5","keywords":null,"link":"/sport/20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","timestamp":"2021. június. 08. 19:59","title":"Magyarország-Írország 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel lakását bérelné ki.","shortLead":"A Duna House számításai szerint ma több mint 2,5 millió forintot kérnének el havonta attól, aki Monica és Rachel...","id":"20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c30c370-3924-4a32-b793-62a5b3ed1251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4dcf0-dc5a-4a60-9583-8c23112d8f1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_jobaratok_lakas_ar_berleti_dij_sorozat","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kiszámolták, mennyit fizetnének ma a lakásukért a Jóbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","shortLead":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","id":"20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad033240-1e67-49c3-8e9d-c43b4ab907e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","timestamp":"2021. június. 09. 10:43","title":"Matolcsy György menye luxuslakást vett attól a vállalkozótól, aki 54 milliárdért dolgozik a jegybank épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt.","shortLead":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető...","id":"20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715c447-9db4-41fa-aa84-ace0a68af198","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","timestamp":"2021. június. 10. 11:08","title":"Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]