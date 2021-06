A volt amerikai elnök nagyon szerette volna megtudni, honnan származnak bizonyos információk. Ezért az Apple ajtaján is dörömbölt – nem is egyszer.

Donald Trump kormánya megfigyeltette több amerikai lap, köztük a Washington Post munkatársainak telefonbeszélgetéseit. A fedett akció célja az volt, hogy kiderüljön: milyen kormányzati források adtak át kényes információkat az újságíróknak. A The New York Times ráadásul úgy tudja, hogy Trump nem kizárólag újságírókat figyeltetett: az elnök állítólag 2017-ben és 2018-ban is arra kérte az Apple-t, hogy az szolgáltasson adatokat a képviselőház hírszerzési bizottságának két demokrata tagjáról. (Egyikük, Adam Schiff a bizottság jelenlegi elnöke.)

Az Apple a nem hivatalos hírek szerint elsősorban metaadatokat nyújtott át, vagyis nem fotókat vagy elküldött/fogadott üzenetek tartalmát. A metaadatból szakértői segítséggel viszont rengeteg hasznos információt lehet kinyerni, így többek közt azt sem nehéz megállapítani, hogy az illető kivel és hol folytatott beszélgetést. A célszemélyt tehát így is be lehet azonosítani.

Trumpék a NYT szerint a képviselőkkel kapcsolatban állókról, így például a családtagjaikról, köztük egy gyerekről is kértek adatokat.

