Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal jelzett, arctalan figura David Hammons 1969-es, cím nélküli testlenyomata. Rejtőzködő negatív önarckép: az Untitled egyszerre rajz és nyomat, amely a test tünékenységét és jelenlétét, körvonalait és alaktalanságát mutatja meg.","shortLead":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal...","id":"20210610_A_test_ha_fekete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c53dc8-fa96-4d8c-afd7-5548843d3b82","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210610_A_test_ha_fekete","timestamp":"2021. június. 10. 12:43","title":"A test, ha fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f757ebe1-1f9d-41ca-8e56-537a065cf15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zalán a szomszédban jött világra.","shortLead":"Zalán a szomszédban jött világra.","id":"20210610_szules_omsz_szomszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f757ebe1-1f9d-41ca-8e56-537a065cf15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eb768d-5d5a-4208-9abd-c86ae931583a","keywords":null,"link":"/elet/20210610_szules_omsz_szomszed","timestamp":"2021. június. 10. 09:49","title":"Elindultak a kórházba szülni, de csak a szomszédig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","shortLead":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","id":"20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b76bbe-49e5-4388-adf4-0cf4583b78ab","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","timestamp":"2021. június. 09. 11:52","title":"Kim Dzsong Un sokat fogyott, rögtön spekulálni kezdtek az egészségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","id":"20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b61cde-ff2f-40b5-a8fc-5d7037e3ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán Viktor reagált Mészáros Lőrinc gazdagodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le a meccsek előtt. De nagyon valószínű, hogy az egész tornát át fogja járni az ehhez kapcsolódó identitásharc.","shortLead":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le...","id":"20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6caaf-1294-4ec5-86f2-619ed8f1765b","keywords":null,"link":"/sport/20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","timestamp":"2021. június. 09. 19:35","title":"Térdelés és fütyülés fogja kettéválasztani Európát az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b2969-80d4-4b85-b630-6f6537d205d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Filharmonikusok szokatlan helyszínen léptek fel.","shortLead":"A New York-i Filharmonikusok szokatlan helyszínen léptek fel.","id":"20210610_Sirkovek_kozott_szolalt_meg_a_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b2969-80d4-4b85-b630-6f6537d205d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb86a55-60cd-4f83-a867-9264f9e302f9","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Sirkovek_kozott_szolalt_meg_a_zene","timestamp":"2021. június. 10. 10:39","title":"Sírkövek között szólalt meg a zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél, ám nem jellemző, hogy egyszerű munkavállalóikat is jól megfizetik.","shortLead":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még...","id":"202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1be240-27c9-415f-80e5-e3895ac38894","keywords":null,"link":"/360/202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","timestamp":"2021. június. 10. 07:00","title":"NER-ből és fizetésből élők: Tudjuk, ki mindenkinek hajlik maga felé a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]