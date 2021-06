Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett, mint ahogy azt a régi beidegződések alapján sokan gondolják.","shortLead":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett...","id":"20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a40982-fd40-4ccc-ad80-7bb424c9fa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","timestamp":"2021. június. 11. 08:03","title":"Miért veszi elő a pultos is a telefonját, ha a vendég mobillal fizetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít lebonyolítani.","shortLead":"A legtöbb böngésző általában csak egy-két funkciót kínál, a Vivaldi azonban a másokkal való kommunikációt is segít...","id":"20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2df44a9-4f97-4b95-a577-d9654edadfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331847f5-0b4d-491e-a1af-9c68815a9795","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_vivaldi_4_0_bongeszo_levelezo_naptar_rss_olvaso","timestamp":"2021. június. 10. 08:03","title":"Telepítse a gépére: ez a program böngésző, naptár, fordító és levelező is egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","shortLead":"A 28 éves Damien Tarel azt mondja, még maga is meglepődött, hogy pofont adott a francia elnöknek.","id":"20210610_Borton_pofon_Macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e48541-2f46-42bf-a356-c81fbb043294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d14daca-a9b8-4a28-923b-6b9604b9b842","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_Borton_pofon_Macron","timestamp":"2021. június. 10. 19:29","title":"Börtönbe kerül a férfi, aki lekevert egy pofont Macronnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű MSZP-s politikus mögött a párt bejelentő posztjában.","shortLead":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű...","id":"20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70e7f93-b83c-49e1-a649-7c44d0f22506","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:13","title":"Hadházy reméli, Jakab Péter szégyelli, hogy a Jobbik beállt Tóth Csaba mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","shortLead":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","id":"20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66845161-ad6a-4760-a5b4-97732ec82f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Kihallgatják Szél Bernadettet a Free Navalny felirat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg kellene szüntetni.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg...","id":"20210609_donald_trump_facebook_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d2501-5d16-405e-ac0e-4c6669c7155a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_donald_trump_facebook_twitter","timestamp":"2021. június. 09. 14:18","title":"Trump: Nem tiltottam be a Facebookot, mert Zuckerberg állandóan hízelgett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]