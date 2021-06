Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz a minimálbér-emelés, a választás előtti személyi jövedelemadó-visszatérítés és újra előjönnek az olyan örökzöld témák mint a migráció és a Brüsszel elleni harc.","shortLead":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz...","id":"20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf0523-140b-443d-92dc-389b4d43b13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","timestamp":"2021. június. 10. 11:38","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul, téma lesz a migráció és az szja-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új iparági rekordot állított fel.","shortLead":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új...","id":"20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbed1a8-ae76-4456-b7eb-1b1356f19548","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","timestamp":"2021. június. 10. 17:30","title":"Rekordot döntött a Samsung új mobilos kameraszenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról tettek volna fel kérdéseket, amelynek működését az Orbán-kormány eddig több mint 4 milliárd forinttal támogatta.\r

","shortLead":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról...","id":"20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a077465-da61-41ed-9725-b280dd6796d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","timestamp":"2021. június. 10. 13:18","title":"Nem engedték be a Direkt36-ot a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","id":"20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54660ae2-9007-4e47-ae76-ca5bca2efc92","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán: „Ezzel a térdelősdivel a legkevésbé sem szimpatizálok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","shortLead":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","id":"20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42926aba-52c3-4f17-847c-32a1876cc241","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","timestamp":"2021. június. 10. 05:05","title":"ENSZ: A járvány nyomán egyre jobban terjed a gyermekmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","shortLead":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","id":"20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f96c4b9-dffb-4a9b-ac3a-6625aaba0f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 13:23","title":"Százmilliárdos kártérítést fizet egy francia biztosító a helyi éttermeknek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","shortLead":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","id":"20210611_kamion_halalos_baleset_vac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57067aa9-248a-4992-a6b8-90644503ec7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_kamion_halalos_baleset_vac","timestamp":"2021. június. 11. 08:26","title":"Kamionnal ütközött egy autó Vácon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]