[{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","shortLead":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","id":"20210610_dk_lmp_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1882f557-b887-41df-afa5-8f28e7fd5913","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_dk_lmp_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:47","title":"Tíz választókerületben állapodott meg egymással a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik cége.","shortLead":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik...","id":"20210610_tiborcz_bdpst_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e4e6d-3d94-4841-b5de-7fb8f141fd58","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_tiborcz_bdpst_radio","timestamp":"2021. június. 10. 18:05","title":"Névhasználati pert bukott Tiborcz István cége egy online rádió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","shortLead":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","id":"20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b838b878-7bf2-4aa1-be5b-fa25beb42493","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","timestamp":"2021. június. 12. 15:05","title":"Már van olyan jelölt, akit mind a hat ellenzéki párt támogat az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","shortLead":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","id":"20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e7b5f-7e2d-4605-92c2-89e286502d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","timestamp":"2021. június. 10. 18:58","title":"Már a 12-15 évesek is regisztrálhatók az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","shortLead":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","id":"20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15937fbb-6886-4416-9158-6fbb68210218","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 16:20","title":"Villámlás, zivatar, jégeső: Az egész országra kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt a hvg360-nak Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hiába tagad a kormány és játszik a szavakkal Orbán Viktor miniszterelnök, a különböző lépések egy irányba mutatnak. ","shortLead":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt...","id":"20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456c8376-3fc7-4b61-9168-da7cc1ef382b","keywords":null,"link":"/360/20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","timestamp":"2021. június. 10. 19:00","title":"Orbán Viktor nem meri reformnak nevezni, amit a kórházakkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és a rasszizmus ellen demonstrálnak, de a játékosokat támogatja, és a fütyülést nem szereti.","shortLead":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és...","id":"20210610_uefa_terdeles_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3565ba-6f21-4fa6-a0f3-e522d7cc2dda","keywords":null,"link":"/sport/20210610_uefa_terdeles_foci_eb","timestamp":"2021. június. 10. 18:51","title":"UEFA a térdelésről: Arra kérjük a nézőket, mutassanak tiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen a fővárosban az utóbbi napokban nagyon megugrott az új koronavírusos fertőzések száma.\r

","shortLead":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen...","id":"20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e309179-cad2-49f2-ab01-371124f61751","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Moszkvában munkaszüneti hetet rendeltek el a Covid-járvány bedurvulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]