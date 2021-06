Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","shortLead":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","id":"20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72510ed-3a4e-4590-94ed-107c629baa97","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","timestamp":"2021. június. 11. 09:26","title":"15 milliárdot kap a hazai ruha- és kreatívipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","shortLead":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","id":"20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162b141a-880b-40c3-96ac-fdcefc43c9b1","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","timestamp":"2021. június. 11. 17:11","title":"Alkalmazottak lophattak el 120 festményt és szobrot az olasz közmédiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament úgy döntött, beperli az intézményt a késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament...","id":"20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabcb4f-0dd2-462b-ac45-16a33df01e90","keywords":null,"link":"/eurologus/20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","timestamp":"2021. június. 11. 11:01","title":"Ősz elején jöhetnek az első, uniós pénzek megvonásával járó ügyek – Magyarország is a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","shortLead":"Felhőszakadásra és viharos széllökésekre is számítani kell pénteken.\r

","id":"20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15937fbb-6886-4416-9158-6fbb68210218","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Villamlas_zivatar_jegeso_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 16:20","title":"Villámlás, zivatar, jégeső: Az egész országra kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bd5671-c092-430a-b5cc-b6aabb4c16b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot. A roncson továbbra is számos mérgező anyag van, csak idő kérdése, mikor és mennyi kerül belőlük a vízbe. A kármentesítés komoly kihívás a szigetország számára.","shortLead":"A partok közelében kigyulladt, majd elsüllyedt teherhajó nem csak a műanyag miatt jelent súlyos környezeti kockázatot...","id":"20210610_kornyezeti_katasztrofa_sri_lanka_xpress_pearl_hajobaleset_szennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bd5671-c092-430a-b5cc-b6aabb4c16b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c8f92-166f-4ca5-8a06-66089e201b90","keywords":null,"link":"/zhvg/20210610_kornyezeti_katasztrofa_sri_lanka_xpress_pearl_hajobaleset_szennyezes","timestamp":"2021. június. 10. 15:01","title":"Ezer év múlva bomolhat le a Srí Lanka-i méreghajóról kiszabadult pellet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3493fe9b-d54b-452e-b080-8788bef2f5e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","timestamp":"2021. június. 12. 10:14","title":"Villamosmegállót zúzott össze egy Audi Kispesten - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról” szóló előterjesztéssel mégis ez történt. Jegelték.","shortLead":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az...","id":"20210611_atomenergia_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8f380-0f90-4416-b758-8885ce7969b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. június. 11. 13:28","title":"Félretették az Atomenergia Hivatal átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]