A Google idei I/O konferenciáján jelentették be hivatalosan a Google és a Samsung együttműködését, amelynek eredményeként a két vállalat viselhető platformja végül eggyé válik. Jó hír, hogy a Galaxy Watch 4 futtatni fogja a Wear OS-t, azonban „cserébe” a Samsung valamit kihagy az okosórákból.

A Wear OS futtatásán kívül nem sok mindent tudni az új órákról (Galaxy Watch 4 és egy potenciális Galaxy Watch Active 4), így például egyelőre nem világos, hogy Qualcomm Snapdragon Wear chipet vagy Samsung Exynos processzort fognak-e használni. Viszont – írja a SlashGear – napvilágot látott pár adat az akkumulátorukról.

© MyFixGuide

A 91mobiles fedezte fel az SM-R865F és SM-R860 okosórák tanúsítványait, amelyek 247 mAh akkumulátorral rendelkeznek. Ez csak valamivel nagyobb, mint a Galaxy Watch 3 240 mAh-os csomagja, ami azt jelentheti, hogy a Tizenről Wear OS-re történő váltás annyi javulást eredményezhet az akkumulátorok hatékonyságában, hogy szükségtelenné teszi a nagyobb akkumulátort.

Van viszont egy kevésbé jó hír, amit a MyFixGuide osztott meg az órák 3C tanúsítványára hivatkozva. Az összes modell támogatni fogja az 5W (5V, 1A) töltést, amely megegyezik a tavalyi modellel, sőt az is várható, hogy a Samsung ebben a sorozatban is használhatja a régi vezeték nélküli töltődokkolót. Viszont a tanúsítvány azt is mutatja, hogy ennek az órának a dobozában nincs töltő. Ez a lépés összhangban lenne azzal, hogy a Samsung eltávolította a töltőket a Galaxy S21 dobozaiból, de azért az okosórák esetében egészen más a helyzet. Hogy valóban így lesz-e arra még valamivel több mint másfél hónapot kall várnunk, az órákat ugyanis várhatóan augusztus 3-án mutatja be a Samsung egy Unpacked esemény keretében.

