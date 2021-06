Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","shortLead":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","id":"20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eebf316-cb7f-4d8b-9287-297653d8700f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 12. 08:59","title":"Halaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában, aggasztó hírek érkeztek a delta variánsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","shortLead":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","id":"20210611_balaton_kotras_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7840f846-36ba-4e6c-a4f5-dd8c6c585ead","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_balaton_kotras_civilek","timestamp":"2021. június. 11. 22:02","title":"A Balaton kotrásának mielőbbi beindítását sürgetik a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sávoly térségében személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt a főváros irányába sávkorlátozás van érvényben - írja a police.hu.\r

\r

","shortLead":"Sávoly térségében személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt a főváros irányába sávkorlátozás van érvényben...","id":"20210612_Motorost_ert_baleset_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7c5b99-7ac4-4edd-919f-ff99b917cbf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Motorost_ert_baleset_az_M7esen","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Motorost ért baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0edfd4-b99f-4de4-a8d0-0a857fff2c7e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Útjára indul a járvány miatt egy évvel elhalasztott labdarúgó-Európa-bajnokság, amelynek a kontinens 11 országa ad otthont. Az európai szövetség, az UEFA még csak most ocsúdik a Szuperliga tervének sokkjából, de arra ébredhet, hogy a bevételeiből akar elszipkázni a foci globális szervezete, a FIFA.","shortLead":"Útjára indul a járvány miatt egy évvel elhalasztott labdarúgó-Európa-bajnokság, amelynek a kontinens 11 országa ad...","id":"202123__cselek_a_palyan_kivul__uefa_kontra_fifa__penz_beszel__becsuszo_szereplesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0edfd4-b99f-4de4-a8d0-0a857fff2c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1d2e3-eda4-40c9-acfe-4e4bb7063837","keywords":null,"link":"/360/202123__cselek_a_palyan_kivul__uefa_kontra_fifa__penz_beszel__becsuszo_szereplesek","timestamp":"2021. június. 11. 17:00","title":"Az Eb-vel párhuzamosan hatalmas pénzdíjért játszik rangadót az UEFA és a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","shortLead":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","id":"20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b3f3c-b5d1-4c5b-9dba-3808a0a19ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","timestamp":"2021. június. 12. 15:45","title":"Kényelmetlenül érzi magát tőle, ezért lemondott fizetéséről a 18 éves holland trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]