[{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","shortLead":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","id":"20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ba852-193b-4d42-8ee9-8ff663fce68f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 13. 19:45","title":"Eriksent a halálból hozták vissza, de már viccelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel gyereket is szeretnének. Elárulta, hogy szivárványcsaládos új mesekönyvük már darálásálló, vastag papíron jelenik meg. HVG-portré.","shortLead":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel...","id":"202123_pal_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d7569-081d-4ffc-8e82-9e24ae02eecf","keywords":null,"link":"/360/202123_pal_marton","timestamp":"2021. június. 12. 13:30","title":"Pál Márton: \"A gyermekünk múltjáról nem beszélünk, az arcát nem mutatjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal az előtt, hogy a két politikus jövő szerdán először találkozik majd egymással Biden elnökké választása óta.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal...","id":"20210612_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15b2b4-ae86-46ef-a9a6-2adbc9c75469","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_","timestamp":"2021. június. 12. 14:57","title":"Putyint nem zavarja, ha legyilkosozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","shortLead":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","id":"20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb947fa-444c-4ad9-8aaf-60bfb21f5495","keywords":null,"link":"/elet/20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 05:20","title":"Egy éven át minden nap a tóba ugrott egy chicagói férfi, hogy enyhítse a járvány miatti stresszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","shortLead":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","id":"20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04021158-07a4-4a8b-a38a-ce030ff4f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. június. 13. 21:19","title":"Lehoczky Zsuzsa megkapta a Nemzet Színésze címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai kutatók.","shortLead":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai...","id":"202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83f8b54-578c-49d1-ace2-ea3522ad3a5a","keywords":null,"link":"/360/202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","timestamp":"2021. június. 13. 11:10","title":"A következő vakcinát már nem szúrják, hanem a nyelv alá teszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","shortLead":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","id":"20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164bb022-c846-48c6-91e2-57f268ca33c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","timestamp":"2021. június. 13. 20:31","title":"Erdogannal tárgyalt Orbán a NATO-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]