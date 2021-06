Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól. ","shortLead":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás...","id":"20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb8fb1-485d-4cd1-8722-5d019448387b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","timestamp":"2021. június. 13. 17:00","title":"„Az emberek gyönyörű esőerdőt akarnak inkább látni, nem azt, hogy vágják ki éppen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63004416-4cb4-4c2d-9d88-463642c67470","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A natúrkozmetikumok trendje az elmúlt években futott fel: és ugyanúgy az ezzel visszaélők kora is eljött. A növényi alapú kozmetikumokat kínáló Ilcsi Szépítő Füvek Kft. története azonban nem új keletű, egészen 1958-ig nyúlik vissza. Molnár Ferenccel, a legendás Ilcsi néni fiával, a natúrkozmetikai cég tulajdonosával ültünk le. Rendszerváltókból generációváltók, 3. rész. ","shortLead":"A natúrkozmetikumok trendje az elmúlt években futott fel: és ugyanúgy az ezzel visszaélők kora is eljött. A növényi...","id":"20210613_ilcsi_kozmetikum_molnar_ferenc_generaciovaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63004416-4cb4-4c2d-9d88-463642c67470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27ebd54-cf0c-4dd7-abd7-a30e68bf696b","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_ilcsi_kozmetikum_molnar_ferenc_generaciovaltas","timestamp":"2021. június. 13. 20:00","title":"\"Az Ilcsi kozmetikumok mindig problémamegoldók voltak, de most már a problémák is mások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","shortLead":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","id":"20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6610bd6-7cff-4781-8283-d36ca8675ef4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","timestamp":"2021. június. 12. 14:45","title":"Rekordokat dönt a megújult MOL Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","shortLead":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","id":"20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed3965-d684-401f-89f2-4a81d31ba198","keywords":null,"link":"/elet/20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","timestamp":"2021. június. 13. 12:56","title":"Üzent a kórházból Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de a jelek szerint a katonák még mindig nem keresnek eleget, ugyanis a katonai pálya nem valami népszerű.","shortLead":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de...","id":"20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9759fa-7524-4c67-bce6-b8a2d49235e1","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","timestamp":"2021. június. 12. 14:00","title":"Remek páncélosai lesznek a Honvédségnek, csak közkatonából van kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]