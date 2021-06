Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","shortLead":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","id":"20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a4049b-4275-42d9-a1e0-d53fec1c31d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","timestamp":"2021. június. 15. 14:21","title":"Úgy tűnik, akármekkora a támogatási keret az elektromos autókra, azonnal elfogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","shortLead":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","id":"20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52e223e-898e-4197-bc56-00b583c0b3b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 14. 22:57","title":"Amerika visszatért - mondta Joe Biden Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például színezéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b47-d749-463e-9a45-b2e88ed38151","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","timestamp":"2021. június. 16. 09:30","title":"Foci helyett: Színes ceruzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális zaklatásairól” írt.","shortLead":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális...","id":"20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab783eb2-2848-46ee-a975-e7f08accff96","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 14:19","title":"„Súlyos, a társadalomra veszélyes hazugság” – A Katona József Színház is kiáll a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","shortLead":"Akom Ágnesnek május elején veszett nyoma.","id":"20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dff2bb5-d737-4740-a2ff-048abe3f3d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c237ab-7f21-4edc-9d7a-18197e665203","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_london_gyilkossag_magyar_lany_holttest","timestamp":"2021. június. 16. 12:02","title":"Megtalálhatták a Londonban eltűnt magyar lány holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]