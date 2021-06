Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás hivatalos honlapja. ","shortLead":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás...","id":"20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f1c4-e591-41ad-8e5e-33f516c61b79","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","timestamp":"2021. június. 01. 16:55","title":"Elindult az ellenzéki előválasztás honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","shortLead":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","id":"20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff525018-2ea2-477f-bde2-1d0cfeacd9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","timestamp":"2021. május. 31. 19:33","title":"Varázsolt egyet a Microsoft, felére zsugorította össze a repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","shortLead":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","id":"20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038aca7f-4507-4be0-b915-beb335fbee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","timestamp":"2021. május. 31. 11:21","title":"A Maserati megmutatta elérhetőbb árú új szabadidő-autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","shortLead":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","id":"20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446d74d-89f2-4c44-ae31-ab83b9a46b00","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","timestamp":"2021. május. 31. 15:40","title":"A Korona új évadában is benne lesz a botrányos Diana-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","shortLead":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","id":"20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f39e0-c65a-4615-a0ee-5f8d35b75348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 31. 10:59","title":"Ez a magyar fejlesztésű teszt megmondja, kialakult-e a koronavírus elleni sejtes immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli...","id":"20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1bbe7-87d9-42da-90b1-49368a735a47","keywords":null,"link":"/360/20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","timestamp":"2021. június. 02. 07:58","title":"Radar360: Létrejött az uniós ügyészség, de mi kimaradunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","shortLead":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","id":"20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60304d52-8cb3-4aae-824a-f86947f2311c","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 31. 17:16","title":"Szombattól ismét megnyílik a debreceni nemzetközi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]