[{"available":true,"c_guid":"847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet 26-29 fok körül alakul majd.","shortLead":"A hőmérséklet 26-29 fok körül alakul majd.","id":"20210615_idojaras_meteorologia_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc86aa99-dedd-4c4b-95d3-e58689cab71b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_idojaras_meteorologia_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 05:14","title":"Kezdődik a kánikulába torkolló felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8554c28-1fb6-4023-9659-90f3903f223f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","timestamp":"2021. június. 15. 20:05","title":"Marabu Féknyúz: Az ellenzék és a portugálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","id":"20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9594cd-a419-4f7e-ab14-e0aae7217a5a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","timestamp":"2021. június. 16. 12:25","title":"Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kéri és előre köszöni a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat az alapokat, amiknek az ismeretében már bátran mehetünk a magyar–portugálra és a magyar–franciára is.","shortLead":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat...","id":"20210615_focimeccs_etikett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7493d05e-2d22-4ca1-af81-41903814f0ad","keywords":null,"link":"/elet/20210615_focimeccs_etikett","timestamp":"2021. június. 15. 14:55","title":"Üljek? Álljak? Fütyüljek? Mit vegyek fel? Mit kell és mit nem illik csinálni egy focimeccsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","shortLead":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","id":"20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176eacb3-4189-4877-a794-de7a99d3c76a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","timestamp":"2021. június. 14. 14:37","title":"Elképesztő jelenetek zajlottak a Delta légitársaság járatán az egyik utas miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített egy céget, amely éppen ezzel, tehát akár lelkes amatőrök ötleteinek formába öntésével foglalkozik – méghozzá akár egyetlen példányban is.","shortLead":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített...","id":"202123_jatekos_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d31d9-f8c2-4320-9510-84dc304be9a5","keywords":null,"link":"/360/202123_jatekos_otlet","timestamp":"2021. június. 14. 15:00","title":"156-fajta dobókocka: bombaüzlet lett egy banális probléma megoldásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]