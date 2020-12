Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára Olaszországtól Ausztráliáig vannak üzletfeleik. Az ötlet, amelyre a céget alapították, Japánból származik, a know-how magyar.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára...","id":"20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1bca-e9a1-4fd0-b71f-f96f4c412361","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 17:30","title":"Egy magyar családi cég, amelynek tripla bevételt hozhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós költségvetés és a helyreállítási alap tárgyalásain képviselnie kellett. A kompromisszumos javaslat azonban nem minden pontjának felel meg. ","shortLead":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós...","id":"20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095df7c0-974c-4732-b68d-6814f607a319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 10. 18:41","title":"Orbán győzelemről beszél Brüsszelben, pedig nem tartotta be az Országgyűlés határozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6033ddd4-659a-46ad-887d-2b08613314b9","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymástól független sajtóértesülések szerint a magyar és a lengyel kormány elfogadta a német kormány ajánlatát és hajlandóak az uniós pénzek blokkolásától elállni. ","shortLead":"Egymástól független sajtóértesülések szerint a magyar és a lengyel kormány elfogadta a német kormány ajánlatát és...","id":"20201209_A_magyar_es_a_lengyel_kormany_hajlando_elallni_a_vetotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6033ddd4-659a-46ad-887d-2b08613314b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe34cb5-cee6-4db1-ae06-08ec4927a132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_magyar_es_a_lengyel_kormany_hajlando_elallni_a_vetotol","timestamp":"2020. december. 09. 12:59","title":"A magyar és a lengyel kormány hajlandó elállni a vétótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte láthatatlan LG. A vállalaton belül a prémium szegmensre koncentrál ezután.","shortLead":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte...","id":"20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399a64cc-e303-4206-b715-cc6f32dbc4f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 10. 09:33","title":"66 hónapja csak viszik a pénzt az LG telefonjai, így inkább kidobják az olcsó modelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk a jogállamisági kompromisszumot, dönteni kell az új 2030-as klímacélkitűzésekről és a Törökország elleni szankciókról.","shortLead":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk...","id":"20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af91ee31-8c0c-44b6-8823-156ce839f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","timestamp":"2020. december. 10. 10:50","title":"EU-csúcs: a költségvetésről megegyezhetnek, a Brexitre még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","id":"20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6445a-7d07-48bd-a744-77b72746e762","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","timestamp":"2020. december. 10. 07:59","title":"Dél-Koreából kapott szemrevaló riválist a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","shortLead":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","id":"20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ae0f0b-3f86-45a6-b282-9c9ed138d99a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","timestamp":"2020. december. 09. 20:58","title":"300 ezer maszkot kap Budapest Tajvanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra 2021-ben kerül majd sor. Van, amelyikre csak szeptemberben.","shortLead":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra...","id":"20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8d132-64f0-4431-89d2-0554923709d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","timestamp":"2020. december. 10. 09:03","title":"Samsung telefonja van? Ezek a készülékek kapják meg az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]