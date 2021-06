Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint legalább nem került rossz társaságba, hiszen nagyjából az egész klasszikus irodalmat is betiltották. ","shortLead":"Az író szerint legalább nem került rossz társaságba, hiszen nagyjából az egész klasszikus irodalmat is betiltották. ","id":"20210616_Peterfy_Gergely_Kitomott_Barbar_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37320c1f-6c15-4740-9fb4-c72e20798a49","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Peterfy_Gergely_Kitomott_Barbar_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 09:36","title":"Péterfy Gergely: A NER betiltotta a középiskolások számára a Kitömött Barbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","shortLead":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","id":"20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ebc21-4367-40b1-866c-e741571e34e8","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","timestamp":"2021. június. 16. 12:55","title":"Híres filmrendező jelentett besúgóként Ruttkai Éváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","shortLead":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","id":"20210616_trump_konyv_kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13926fad-bc2b-4a79-a15f-c77e82663e4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_trump_konyv_kiado","timestamp":"2021. június. 16. 13:13","title":"Hallani sem akarnak a nagy kiadók arról, hogy Trump könyve náluk jelenjen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","shortLead":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","id":"20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3316af-03df-4aa5-9408-8b2130e8b407","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Szuperhosszú nevet és 335 lóerőt kapott a kombi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]