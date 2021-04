Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f4c7ec8-b1d1-4b78-865e-10af3daab29d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az emberek általában rossz kockázatbecslők, ami fokozott veszélyhelyzetekben, mint a járvány is, megbosszulhatja magát. Mikromortok és microlife-ok segítenek az esélyek jobb felmérésében.","shortLead":"Az emberek általában rossz kockázatbecslők, ami fokozott veszélyhelyzetekben, mint a járvány is, megbosszulhatja magát...","id":"20210427_mikromort_microlife_kockazat_astrazeneca_trombozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4c7ec8-b1d1-4b78-865e-10af3daab29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419e2d9-f799-4bf8-8fbf-3ec616a632ad","keywords":null,"link":"/360/20210427_mikromort_microlife_kockazat_astrazeneca_trombozis","timestamp":"2021. április. 27. 14:00","title":"Ugyanakkora eséllyel végzetes 30 kilométer gyaloglás, mint a vakcina okozta vérrög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy újabb sikeres nap az informatikai cég életében.","shortLead":"Egy újabb sikeres nap az informatikai cég életében.","id":"20210428_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4add3d-f95a-4c17-ab59-e39cbc23d881","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_4ig","timestamp":"2021. április. 28. 09:52","title":"Közel kétmilliárdos tenderen nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit az Oktatási Hivatal az Eduline-nak küldött.","shortLead":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit...","id":"20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda520c3-a1dd-42a2-8160-a40f7125a779","keywords":null,"link":"/elet/20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 07:21","title":"Ősszel próbálkozhat újra az, aki kihagyja az érettségit, mert koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros tíz évre ad egy ingatlant a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának.","shortLead":"A főváros tíz évre ad egy ingatlant a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának.","id":"20210428_Drogambulancia_nyilhat_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043c35a-4da2-4965-8653-0207685f14ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Drogambulancia_nyilhat_Jozsefvarosban","timestamp":"2021. április. 28. 21:09","title":"Drogambulancia nyílhat Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","shortLead":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","id":"20210427_hidegrekord_zabar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29b322-4521-4967-b4de-1778f8655c17","keywords":null,"link":"/elet/20210427_hidegrekord_zabar","timestamp":"2021. április. 27. 17:59","title":"Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","shortLead":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","id":"20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8902611-e59c-4888-91b5-76c6156fdf21","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. április. 29. 07:45","title":"Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot mutattak ki bizonyos vércsoportok és 49 betegség fokozott kockázata között a svédországi Karolinska Intézet kutatói, akik több mint ötmillió svéd ember adataira és csaknem ezer betegségre terjesztették ki a tanulmányukat, megállapítva egyebek között, hogy a B-s vércsoport védelmet nyújthat a vesekövek ellen.","shortLead":"Kapcsolatot mutattak ki bizonyos vércsoportok és 49 betegség fokozott kockázata között a svédországi Karolinska Intézet...","id":"20210428_vercsoport_betegseg_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a854dfc5-bf00-4b21-a586-3d5e625afeab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vercsoport_betegseg_kutatas","timestamp":"2021. április. 28. 20:03","title":"Átnézték 5 millió ember betegadatait, összefüggést találtak a vércsoportok és bizonyos betegségek kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]