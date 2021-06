Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Ez történt az Eb második csoportkörének első játéknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott interjújában úgy fogalmazott, ma már nagyon sokan egyetértenek vele abban, hogy az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett.","shortLead":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott...","id":"20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb26c51-c48f-4aeb-ac0c-d97c315fe8c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","timestamp":"2021. június. 16. 16:44","title":"Vörös Imre alkotmányjogász: A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte a talpukat. A jelenséget moszat- vagy hínárlegyek okozták.","shortLead":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte...","id":"20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01244719-cead-4a42-8719-c0e41c5fd04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","timestamp":"2021. június. 16. 11:42","title":"Fekete lett a strandolók lába Amerikában, de nem a homok és nem is a víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény, hogy hosszú évekig volt jelen megkerülhetetlenül a mindennapjainkban. Minél patinásabb volt, annál jobban nézett ki, és ha nem is mindig találtuk kényelmesnek, aki számított, ezt hordta.","shortLead":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény...","id":"20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0c1e-edbc-451a-a688-18c7def079f0","keywords":null,"link":"/360/20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","timestamp":"2021. június. 15. 19:00","title":"Hollandok nélkül nem lett volna a szocializmus ikonikus tárgya az Alföldi papucs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5380c3c-61dc-4567-8905-0997e0c80701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci rendőrök nem éltek a lehetőséggel, és előállították a férfit.","shortLead":"A váci rendőrök nem éltek a lehetőséggel, és előállították a férfit.","id":"20210616_vadkender_zebra_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5380c3c-61dc-4567-8905-0997e0c80701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b76d4b9-b1f4-462f-9349-987232a1118e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_vadkender_zebra_rendorok","timestamp":"2021. június. 16. 13:10","title":"Kenderrel a kezében álldogált a zebránál egy váci férfi, megkínálta a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","shortLead":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","id":"20210616_finn_orosz_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9e3aeb-501d-4a92-8853-e8344906a939","keywords":null,"link":"/sport/20210616_finn_orosz_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 17:46","title":"Durva, de unalmas meccsen verték az oroszok a finneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]