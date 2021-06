Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja majd a házassága Mészáros Lőrinccel.","shortLead":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja...","id":"20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43d1837-7513-4b09-890d-a6d624e5e334","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","timestamp":"2021. június. 17. 14:48","title":"Így néz ki Várkonyi Andrea új élete a bulvár szerint: magángépek, drága ruhák, testőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18 éven aluliak számára elérhető LMBTQ-tartalmakat. ","shortLead":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18...","id":"20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6c3fa-d964-4a78-9d56-35625912ed71","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"Melegellenes törvény: akkor menjen a kukába Proust, Shakespeare, Janus Pannonius is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol, a luxemburgi és a dán terv már zöld utat kapott.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkezdte a nemzeti helyreállítási tervek elfogadását: a portugál, a görög, a spanyol...","id":"20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225b7832-8040-4962-a7e0-f379eb165cf5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210618_ot_orszag_mar_egy_fontos_lepessel_kozelebb_kerult_az_unios_helyreallitasi_penzekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:22","title":"Öt ország már egy fontos lépéssel közelebb került az uniós helyreállítási pénzekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","shortLead":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","id":"20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b7ac5-c0d3-4cb3-9b10-6e16dcde1f0f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","timestamp":"2021. június. 17. 10:06","title":"Új Szabadság-szobrot kap New York Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","shortLead":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","id":"20210617_Lotus_Emira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd467b09-27b7-479b-87ac-463aac9204d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Lotus_Emira","timestamp":"2021. június. 17. 09:38","title":"Lotus Emira néven hagyományos sportkocsit dob piacra a brit cég, mielőtt áttér az elektromos hajtásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi forgatásokra.","shortLead":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi...","id":"20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff53d97d-a1fe-496d-a491-ece06d562c21","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","timestamp":"2021. június. 18. 12:36","title":"Akár 170 milliárd forint filmes bevételtől eshet el Magyarország a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","shortLead":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","id":"20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca9fc-8356-4231-92e6-c50caf96590e","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:18","title":"Az ELTE-s szociológusok ezután is várják az LMBTQI-közösséghez tartozó hallgatókat és kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]