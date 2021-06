A május 17. és 21. között rendezett Display Week kiállításon a Samsung Display is bemutatta jövőbeni OLED paneljeit, amelyek között egészen izgalmas tervek is voltak. Például a kettős zsanérrel rendelkező S-Folderable, amely két ponton is összehajtható okostelefon (vagy tablet, attól függően, hogy honnan nézzük). A kijelző mérete akár 7,2”, azaz több mint 18 centiméter lehet, és ez kétségkívül imponáló méret. Megvan viszont az a nagy hátránya, hogy az eszköz olyan vastag lehet összecsukva, mint három hagyományos okostelefon.

Egy – a holland LetsGoDigital oldal által megszellőztetett – szabadalom viszont arra utal, hogy a dél-koreai gyártó tisztában van a fenti aggodalmakkal, és egy másféle hárompaneles kialakításban is gondolkozik. Ennek is két szárnya van. Ezek befelé és kifelé is hajthatók, és csukott állapotban csak dupláját adnák a normál telefon vastagságának, hiába van ugyancsak kettős hajtogatási vonala.

Befelé hajtva, a képernyő védett, vagyis nincs szükség külön tokra. A kialakítása lehetővé teszi az S-Pen mágneses rögzítését is a két szárny között, vagy egy mágnes segítségével az eszköz szélén, ha ez teljesen ki van nyitva.

A LetsGoDigital azzal a gondolattal is eljátszott, hogy milyen nevet adhatna a Samsung ennek az eszköznek. Választhatja például a Galaxy Z Fold Tab vagy a Z Tab Fold modell nevet (utalva a tabletszerű használatra), de például a Samsung Galaxy Z Flex is jó megoldás lehet, a kétirányú összehajthatóság miatt. Ráadásul a „Flex” elnevezést gyakrabban használja a Samsung termékportfóliójában (például Galaxy Book Flex 2 az 1-ben laptop).

A szabadalmat még tavaly novemberben nyújtotta be a Samsung Electronics a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO), egy 69 oldalas dokumentáció formájában. Részletesen leírja egy ilyen többszörösen összehajtható eszköz működését és felhasználási lehetőségeit. Május 21-én került nyilvánosságra. A különleges kialakítás megihletett egy tehetséges ipari tervezőt, aki – együttműködve a LetsGoDigital oldallal – nagyfelbontású rendereket készített erről a különleges eszközről.

