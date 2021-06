Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett (volna) nyerni.","shortLead":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett...","id":"20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae375b88-9729-410b-81e2-4cea03af3ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","timestamp":"2021. június. 20. 17:02","title":"Majdnem két tucatnyian nyertek százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","shortLead":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","id":"20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e31a5-5685-41d1-acd3-d2d1d1e11e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","timestamp":"2021. június. 21. 07:44","title":"Koltai Róbert: A kaposvári színházból már a portás is Kossuth-díjas, csak én nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","shortLead":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","id":"20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54ffdb-d5af-4a36-8208-80f8f2f8457a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","timestamp":"2021. június. 21. 09:49","title":"Új mutációt azonosítottak Indiában, megjelent a delta plusz variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","shortLead":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","id":"20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361521ec-e6af-4943-98c6-e9bb2452632d","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","timestamp":"2021. június. 20. 14:38","title":"Nulla százalék esélyt adtak a legkorábban született koraszülöttnek, most ünnepelte az egyéves születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is rossz hatással lehet; váratlanul arra kezdett el mindenki figyelni az Eb-n, hogy hova rakják a focisták az üdítőket és söröket a sajtótájékoztatón. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is...","id":"20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418f9d75-3570-4c94-92b5-7ff14bb74abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","timestamp":"2021. június. 20. 07:00","title":"És akkor bárki viheti az autópályákat, csak ne beszéljen a melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors visszarendeződés aligha lesz.","shortLead":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]