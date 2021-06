Hosszú éveken át készült a Samsung arra, hogy bemutassa az Exynos processzorba szerelt saját fejlesztésű processzormagját. Ez lett a Mongoose, ami 2016-ban debütált, ám meglehetősen gyorsan elkaszálták a megoldást: 2019 végére leállították a processzormag fejlesztését és gyártását, mert az a vártnál jóval gyengébben teljesített. Azóta a saját chipekbe ARM-magok kerülnek, ám könnyen lehet, hogy már nem sokáig.

A GSMArena koreai nyelvű forrásokra hivatkozva azt írja, a Samsung olyan mérnököket keresett meg, akik korábban az Apple-nél és az AMD-nél dolgoztak. Ami ennél is fontosabb: a pletykák szerint az egyikük vezető szerepet töltött be az Apple saját fejlesztésű processzorának megalkotásában. Utóbbi azzal a feltétellel vállalná el a munkát, hogy ő irányíthassa a csapatot, amelynek tagjait is maga választaná ki.

© Samsung

A döntés hátterében az állhat, hogy a Samsung nem elégedett az új Cortex-X sorozat teljesítményével. Ez dolgozik abban az Exynos 2100-as processzorban, ami a dél-koreai vállalat januárban bemutatott csúcsmobiljaiban, a Galaxy S21-család tagjaiban dolgozik.

A Samsung egyébként már összefogott a Google-lal, hogy egy egyedi tervezésű processzort dolgozzanak ki, az AMD pedig az RDNA2 grafikus processzort hozhatja el az Exynosokba.

Hogy a Samsung mikor mutathatja be a saját fejlesztésű processzormagot, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy az Apple mérnökei most aranyat érnek a piacon: a Qualcomm nemrég 414 milliárd forintnyi dollárt fizetett egy két éves cégért, a Nuviáért. A magas ár oka, hogy a vállalatot az Apple korábbi mérnökei alapították, akik a régebbi Apple-processzorok mellett az A14-es és az M1-es chipen is dolgoztak.

Amit viszont már tudni: a Qualcomm velük nem a mobilpiacot, hanem a szervereket célozza meg, vagyis a Samsung másik ligában küldheti pályára a vállalat által igazolni kívánt mérnököket.

