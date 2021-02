Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.

A Samsung szokás szerint két különböző processzorral mutatta be az idei évre első csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát – illetve az S21-család többi készülékét is. Az egyik változatba a cég saját fejlesztésű chipje, az Exynos 2100 került – ezzel szerlik fel például a Magyarországon is kapható telefonokat –, a másikba pedig a Qualcomm lapkakészlete, a Snapdragon 888, amit az Egyesült Államokban és Kínában lehet megvásárolni.

Az év eleji Samsung-csúcsmobilok kapcsán minden felmerül a kérdés, hogy vajon melyik vásárlók járnak jobban: azok, akik a Qualcomm processzorát kapják, vagy azok, akik a Samsungét? A kérdés az idei évben is adott, ám a válaszra szerencsére nem kell tovább várnunk.

A kétfajta telefont most a GSMArena hasonlította össze néhány benchmark-teszt segítségével, hogy kiderüljön, melyiket lehet királynak kikiáltani. Mindkét készülék a Galaxy S21 Ultra volt, amelyben a processzor mellet 16 GB RAM dolgozott.

A Geekbench 5 tesztjén a többmagos műveleteknél egyértelműen az Exynos 2100-as processzor került ki győztesként, az egymagos feladatoknál viszont a Snapdragon 888 lett a befutó. Igaz, utóbbi mérésnél gyakorlatilag hibahatáron belül van a két egység egymáshoz.

Mivel a Geekbench 5 tesztje csak a processzor teljesítményét veszi figyelembe, így úgy tűnik, ilyen szempontból a Samsung saját fejlesztésű processzorával szerelt S21 Ultra lett az erősebbik készülék.

A Geekbench után jött az AnTuTu-teszt, ami már nemcsak a processzor erejét, hanem a telefon más hardveres képességét is figyelembe veszi – például a grafikus teljesítményt és a tárhely sebességét is. Az AnTuTu 8-cal lefuttatott teszt eredménye azt mutatja, hogy a Snapdragon 888-as mobil kerekedett felül, ugyanakkor az eredmény itt is legalább annyira elhanyagolható, mint a Geekbench 5 egymagos CPU-tesztjénél.

A GSMArena arra is kíváncsi volt, miként képesek megbírkózni a készülékek a grafikus processzort igénybe vevő feladatokkal. Itt a GFX Manhattan és a GFX Car chase teszteket futtatták le a telefonokon, és az eredmények alapján alig lehet különbséget tenni a készülékek között.

Ami már nagyobb különbséget hozott, az a 3DMark segítségével lefuttatott benchmark-tesztek. Ezek alapján ismét az Exynos 2100-as processzorral szerelt telefon végzett az első helyen.

Összességében tehát úgy tűnik, az idei évben a Samsung saját fejlesztésű processzora jobb lett, mint a Qualcomm lapkakészlete. A GSMArena ugyanakkor megjegyzi, hogy ezek a különbségek rendkívül kicsit, így gyakorlatilag fej-fej mellett van a két mobil. Emellett pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a felhasználási módtól is nagyban függ, miként teljesít a telefon.

