[{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc489a-83ed-4c45-baa7-6d8a8a2c0bb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár PS5-re készült, így másfajta gépen nem is indítható, bizonyos értelemben akkor sem áll meg a „konzolos játék” terminusa: a Ratchet & Clank: Rift Apart ugyanis látványban és élményben is nagyon eltér attól, amit a legtöbb playstationös munkacímtől megszoktunk. Ezért is imádja annyira a közönsége.","shortLead":"Bár PS5-re készült, így másfajta gépen nem is indítható, bizonyos értelemben akkor sem áll meg a „konzolos játék”...","id":"20210620_ratchet_clank_rift_apart_kritika_velemeny_playstation_5_ps5_konzoljatek_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc489a-83ed-4c45-baa7-6d8a8a2c0bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fafd886-a583-48e5-b0aa-93f2813949d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_ratchet_clank_rift_apart_kritika_velemeny_playstation_5_ps5_konzoljatek_jatekkonzol","timestamp":"2021. június. 20. 20:00","title":"Megjött az új PlayStation 5-játék, és nagyon nehéz nem ámulatba esni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","id":"20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4fc7af-1157-41ba-8860-e07b1289386b","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","timestamp":"2021. június. 22. 06:26","title":"Nagyobb a szakemberhiány a vendéglátásban, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz az ellenfél. ","shortLead":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz...","id":"20210622_euro2020_eselylatolgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9550da-da7c-4ffc-a5b6-dcf03b96e2b9","keywords":null,"link":"/sport/20210622_euro2020_eselylatolgato","timestamp":"2021. június. 22. 12:26","title":"Bikaerős csapatokat foghatnak ki a továbbjutásról álmodozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyár...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","shortLead":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","id":"20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919df435-da8b-48fa-b6db-756178b3403d","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","timestamp":"2021. június. 21. 09:39","title":"Usain Boltnak ikrei születtek, nem bír leállni a szójátékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több régiójában is extrém lehet az UV-B-sugárzás. A koronavírus-járvány azonban nemcsak a viszonteladóikat érintette hátrányosan, de a pandémia előtt induló új üzletágukat, a szervezett túrákat is. Az értékesítési modelljük azonban fordult. Váczi Rozival, a Matyodesign alapítójával beszélgettünk Tardon. 