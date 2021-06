Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","shortLead":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","id":"20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d7f24-3068-44d3-9c8e-1b83338a0181","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","timestamp":"2021. június. 20. 21:28","title":"Nem lép fel az UEFA a szivárványszínű karszalagot viselő német csapatkapitány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","shortLead":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","id":"20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffe22e6-172b-4e8f-905c-f7ba8dd290d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","timestamp":"2021. június. 21. 08:04","title":"Lassan térnek vissza a nézők, továbbra sem tudnak megélni a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait csak rendhagyó módszerrel lehet felvilágosítani a Covid–19 lényegéről és a lehetséges védekezésről – állítja egy nemzetközi kutatócsapat.","shortLead":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait...","id":"202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d10d7d-ea6c-4cd6-a5a2-6f55aabd9941","keywords":null,"link":"/360/202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","timestamp":"2021. június. 21. 12:30","title":"Mit mondanak a bennszülötteknek, akik sötét varázslatnak gondolják a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek pillanatnyi közös érdeke; az utóbbihoz szükség lenne olyan mélyebb elit-együttműködésre, amelynek feltételei egyelőre nincsenek meg. Vélemény. \r

","shortLead":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek...","id":"20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb402d5-c9b6-4901-ab33-8c43948b9ceb","keywords":null,"link":"/360/20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","timestamp":"2021. június. 22. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Milyen peremfeltételei vannak egy demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint egyre többen bicikliznek Budapesten, a kihelyezett kerékpárszámlálókon folyamatosan dőlnek a rekordok.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint egyre többen bicikliznek Budapesten, a kihelyezett kerékpárszámlálókon...","id":"20210621_bkk_mol_bubi_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5644c6-1425-4fc5-b312-e6be3e77c737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_bkk_mol_bubi_budapest","timestamp":"2021. június. 21. 22:04","title":"BKK: több rekordot is megdöntött a megújult MOL Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","shortLead":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","id":"202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39788350-56d1-4f02-a117-1eac7d276ded","keywords":null,"link":"/360/202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Háromszor jobb lesz a memória egy 50 ezer éves módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami...","id":"20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c769e-9e26-40b1-9a49-2aeebf9cb665","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","timestamp":"2021. június. 20. 22:06","title":"Leáll Irán egyetlen atomerőműve, baleset történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék olyan hálózathoz csatlakozik, amelynek nevében a százalék (%) jele is szerepel.","shortLead":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék...","id":"20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf7be77-6a97-4abc-8f5e-e86bb7646803","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","timestamp":"2021. június. 21. 16:33","title":"Egy fura hiba miatt elveszhet az iPhone-ok wifire kapcsolódási képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]