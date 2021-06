Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","id":"20210624_miami_omlas_lakohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15889888-d0f5-48c0-a287-9061ae66a46a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_omlas_lakohaz","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"Összeomlott egy 12 emeletes lakóház egy része Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Bár a téma a csütörtök-pénteki uniós csúcs előkészítése volt, mégis olyan kérdésben nyilvánítottak véleményt a legtöbben, amely egyelőre nem is szerepel az állam- és kormányfők értekezletének hivatalos napirendjén.","shortLead":"Bár a téma a csütörtök-pénteki uniós csúcs előkészítése volt, mégis olyan kérdésben nyilvánítottak véleményt...","id":"20210623_Az_Europai_Parlamentben_a_Fidesz_vette_vedelmebe_a_magyar_kormanyt_a_homofob_torveny_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462ec2b-541f-4cfb-8dae-59087dd8249e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_Az_Europai_Parlamentben_a_Fidesz_vette_vedelmebe_a_magyar_kormanyt_a_homofob_torveny_kapcsan","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":" Teljes össztűz alá került a magyar kormány az Európai Parlament plenáris ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata egyszerre bírta a világ legjobb játékosai és a haszonszerző politikusok nyomását is, egyik alatt sem rogyott össze. Képeken mutatjuk meg az utat, aminek megtételére még sokáig emlékezhetünk.","shortLead":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata...","id":"20210624_Euro_2020_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf4e089-0a0d-4b88-9dea-6e7bebc32ea9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210624_Euro_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Az Európa-bajnokságot nem, de a szívünket megnyerte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök genfi találkozójától, amelyen mindketten a sérelmeiket sorolták. ","shortLead":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz...","id":"202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff3bb3-13da-4056-8d72-f9844dc87025","keywords":null,"link":"/360/202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","timestamp":"2021. június. 24. 17:00","title":"Putyin és Biden is mondta a magáét, de elbeszéltek egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","shortLead":"Túl magas labda volt ahhoz, hogy ne csapják le.","id":"20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb5d5cd-a572-4e3d-b48e-590fcb4bc6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ada9d6-6b57-401f-9985-781b144300a0","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanyos_zaszlos_buszokra_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 18:38","title":"Szivárványos zászlós buszokra terelték fel a magyar szurkolókat Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","shortLead":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","id":"20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae84ba-c1ae-4cf3-91d4-2a7059ed0097","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","timestamp":"2021. június. 24. 21:44","title":"Közel 29 fokosra melegedett a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre hivatkozva betiltották. Az Ab ebben nem látott hibát.","shortLead":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre...","id":"20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8db49f-8a78-4758-bf5b-c3a4cacb8b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","timestamp":"2021. június. 23. 21:23","title":"Nem volt Alaptörvény-sértő a gyülekezési tilalom, de az Ab követelményt szabott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","shortLead":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","id":"20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cbcd7a-70c0-49f8-8d16-9d814cb37133","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","timestamp":"2021. június. 24. 10:59","title":"Maszk és jegy nélküli utazó fiú támadt MÁV-dolgozókra Nyíregyházán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]