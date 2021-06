Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","id":"20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d7ce-083f-4ba9-a7f9-891fa619397a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Az olasz szélsőjobboldal egyik vezetőjével tárgyalt Orbán és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre hivatkozva betiltották. Az Ab ebben nem látott hibát.","shortLead":"Azután fordult az Alkotmánybírósághoz a Szivárvány Misszió Alapítvány, hogy egy autós tüntetését a járványveszélyre...","id":"20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8db49f-8a78-4758-bf5b-c3a4cacb8b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Nem_volt_Alaptorvenyserto_a_gyulekezesi_tilalom_de_az_Ab_kovetelmenyt_szabott","timestamp":"2021. június. 23. 21:23","title":"Nem volt Alaptörvény-sértő a gyülekezési tilalom, de az Ab követelményt szabott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott csapni. Nagy lábon élt, világpolgárként, a fiatal fiúkat kihasználta, a rendszerváltás után elkövetett szélhámosságaiért végül nem kellett felelnie, mert viszonylag fiatalon meghalt. Izraelben és Svédországban is sok gazdag ember csuklik, ha meghallja a nevét. Vagyis az álnevét, mert amikor az Interpol körözte, Zemplényi György nem az igazi nevén mutatkozott be. Dezső András sorozatának következő darabja. ","shortLead":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott...","id":"20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683be724-0b8c-40be-9e87-f6ed8aeb8129","keywords":null,"link":"/360/20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","timestamp":"2021. június. 23. 19:00","title":"Papként, rabbiként és menedzserként is profin vágta át a gazdagokat – Magyar svindlerek, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","shortLead":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","id":"20210623_angela_merkel_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f3b1c-5d84-429e-afd8-da18a55071ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_angela_merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 17:10","title":"Merkel is kritizálta a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187c7fd9-c4b3-43c8-83cc-d05e8a8b4130","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók Európában, Kínában és Észak-Amerikában nézték meg, miként változott a lezárások hatására a szálló por légköri koncentrációja.","shortLead":"Az amerikai kutatók Európában, Kínában és Észak-Amerikában nézték meg, miként változott a lezárások hatására a szálló...","id":"20210625_koronavirus_jarvany_lezaras_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187c7fd9-c4b3-43c8-83cc-d05e8a8b4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9984d4f5-21af-4953-95e6-2448084fd9f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_jarvany_lezaras_legszennyezettseg","timestamp":"2021. június. 25. 11:42","title":"Nem sokat javítottak a koronavírus-járvány miatti lezárások a légszennyezettségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20eb1813-5264-4e92-9788-f515b6375bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mentálisan igénybe vett szervezetünk számára felüdülést jelenthet a jóga. Ehhez ad segítséget az Egészségügyi Világszervezet egy ingyenes, Androidra és iOS-re is elérhető alkalmazással.","shortLead":"Mentálisan igénybe vett szervezetünk számára felüdülést jelenthet a jóga. Ehhez ad segítséget az Egészségügyi...","id":"20210624_myoga_who_ingyenes_joga_alkalmazasa_android_ios_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20eb1813-5264-4e92-9788-f515b6375bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86056a7-e42c-403c-af2c-ab4dc0180965","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_myoga_who_ingyenes_joga_alkalmazasa_android_ios_letoltes","timestamp":"2021. június. 24. 11:03","title":"Mindegy, milyen a telefonja, ön is letölheti a WHO ingyenes jóga alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","shortLead":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","id":"20210624_automoso_pecs_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba454e-b007-4456-838d-ac1e131da367","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_automoso_pecs_verekedes","timestamp":"2021. június. 24. 12:21","title":"Videó: autómosóban vertek meg egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]