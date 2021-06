Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","id":"20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdc4ca4-f24d-4bb6-bae9-885b80b9afb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","timestamp":"2021. június. 24. 14:34","title":"Békemenet lesz október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater azonban több mint három év szünet után érkezik. Ezért aztán különösen izgalmas, hogy az új albumot első alkalommal a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater...","id":"20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23911eb-5a24-45de-bafd-beeb3119076e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Albumpremier: Három év után káoszból született a Dope Calypso új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi hatóság.","shortLead":"Még mindig vizsgálja az összefüggést a nagyon ritka esetek és az mRNS alapú oltások között az amerikai járványügyi...","id":"20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db38e40-c6e6-4215-a86c-d1408b37ccdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_cdc_pfizer_moderna_mrns_oltas_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. június. 23. 21:55","title":"Újabb jelentést talált „valószínű kapcsolatot” az mRNS oltások és fiatal férfiak szívizomgyulladása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adóelkerülésért kellett volna felelnie, akár 30 évet is kaphatott volna.","shortLead":"Adóelkerülésért kellett volna felelnie, akár 30 évet is kaphatott volna.","id":"20210623_john_mcafee_holtan_talaltak_bortonben_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea2c072-5375-4434-8fc3-47fdbddf58e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_john_mcafee_holtan_talaltak_bortonben_ongyilkossag","timestamp":"2021. június. 23. 22:10","title":"Holtan találták cellájában a vírusirtójával ismertté vált John McAfee-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","shortLead":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","id":"20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7533556e-1d68-46d8-af82-6759d41eabae","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 24. 11:16","title":"18 magyar szurkolót állított elő a rendőrség Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban mindenki szabadon bográcsozhat vagy grillezhet.","shortLead":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban...","id":"20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c7c5e-1cd1-4e26-b0cf-ec5516001593","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2021. június. 24. 11:42","title":"Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]