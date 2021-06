Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet kapnak majd a MÁV-Volán, a Magyar Posta és a Vízmű dolgozói is.","shortLead":"Többet kapnak majd a MÁV-Volán, a Magyar Posta és a Vízmű dolgozói is.","id":"20210625_beremeles_allami_kozszolgaltatok_mager_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb88d8-31c9-4188-bc9d-db8794c133ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_beremeles_allami_kozszolgaltatok_mager_andrea","timestamp":"2021. június. 25. 14:01","title":"Megállapodtak a béremelésről a legnagyobb állami közszolgáltatóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","shortLead":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","id":"20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c2c167-1e3a-41a2-a9a9-ba24042fbe60","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. június. 24. 15:19","title":"Hatalmasat csökkent az áramfogyasztás Kínában, miután betiltották a bitcoinbányászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában elmondták neki, hogy \"kívül tágasabb\". A magyar miniszterelnököt csak két kollégája vette védelmébe.","shortLead":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában...","id":"20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f77451-29eb-424d-bab9-765ab8481518","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","timestamp":"2021. június. 24. 22:29","title":"Az EU-ból való kilépést ajánlgatják Orbánnak kollégái az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","shortLead":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","id":"20210624_finnorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f722d21d-c6c9-444b-9c3a-3b92eaeffe06","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_finnorszag_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:08","title":"Az Oroszországból hazaérkező szurkolók miatt emelkedett a koronavírusos fertőzések száma Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A francia elnök és az ír kormányfő is kemény vitát ígér az uniós alapértékekről az EU-csúcson, melynek egyik legfőbb témája a magyar homofóbtörvény lett.","shortLead":"A francia elnök és az ír kormányfő is kemény vitát ígér az uniós alapértékekről az EU-csúcson, melynek egyik legfőbb...","id":"20210624_holland_miniszterelnok_kizarna_magyarorszagot_eu_csucs_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674878-4219-42a7-8428-5faf5d8ee31d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_holland_miniszterelnok_kizarna_magyarorszagot_eu_csucs_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 15:52","title":"A holland miniszterelnök kizárná Magyarországot az EU-ból, a belga a támogatásokat vonná meg a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók ellen.","shortLead":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók...","id":"20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c12a1bb-2079-44cc-aa51-ab37df4e2a74","keywords":null,"link":"/360/20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","timestamp":"2021. június. 24. 19:00","title":"Stadionban landoló siklóernyős? Csoda, hogy eddig nem történt katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]