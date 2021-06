Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány...","id":"20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375b67c2-3f2a-4c1f-b3e4-d925f46d8452","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","timestamp":"2021. június. 27. 07:00","title":"És akkor Matolcsy Györgynek fontosabb lett a hitelesség, mint a kormányhűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86d44a0-2cbe-468f-aeab-66ba9364867f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Homo longinak keresztelt fajnak szinte négyzet alakú szemgödrei voltak, a fogaik pedig szokatlanul nagyok voltak.","shortLead":"A Homo longinak keresztelt fajnak szinte négyzet alakú szemgödrei voltak, a fogaik pedig szokatlanul nagyok voltak.","id":"20210625_sarkanyember_homo_longi_koponya_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86d44a0-2cbe-468f-aeab-66ba9364867f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0aa938-2b22-4f51-a65d-686cf866a46d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_sarkanyember_homo_longi_koponya_felfedezes","timestamp":"2021. június. 25. 19:27","title":"Íme, a „sárkányember”: kutatók egy eddig ismeretlen emberfaj koponyájára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak megismerése felé, hogy a müzli vagy a diákcsemege csomagjában miért kerülnek felülre a nagyobb darabok. A megfejtés komolyabb tudományos kérdések megfejtéséhez is jól jön.","shortLead":"Az „amit mindig tudni akartál” mottójú kutatások érdekfeszítő példájaként brit tudósok nagy lépést tettek annak...","id":"202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f74c48-0af4-4f8a-bb3c-a7bfb8fef52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c139154-1c87-4d25-b0bb-d68b8db3c56f","keywords":null,"link":"/360/202125_a_paradiorejtely_feltorekvok_kutatasa","timestamp":"2021. június. 26. 11:10","title":"Úgy tűnik, megvan a „nagy müzlirejtély” megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","shortLead":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","id":"20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e30c94-68d3-4445-bb78-d8f755c41400","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","timestamp":"2021. június. 26. 11:28","title":"Szentpétervárra költözik 2023-ban a Forma 1-es Orosz Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]