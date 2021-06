Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tiszteletet a magyaroknak - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor azután, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnök támadta a melegellenes törvény miatt és az EU-ból való kilépést \"ajánlotta\" neki és azt mondta, \"térdre kell kényszeríteni a magyarokat\". Orbán posztjának kommentszekciójában ezután gyorsan megjelentek prominens fideszes politikusok és kiálltak a vezetőjük mellett.","shortLead":"Több tiszteletet a magyaroknak - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor azután, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnök...","id":"20210626_Orban_Facebookposztja_alatt_hamar_megjelentek_a_fideszes_prominensek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f68862-1d4c-4920-8ac2-7c6e98f5cb82","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_Facebookposztja_alatt_hamar_megjelentek_a_fideszes_prominensek","timestamp":"2021. június. 26. 09:15","title":"Orbán Facebook-posztja alatt hamar megjelentek a fideszes prominensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","shortLead":"A Ponyvaregény és a Kutyaszorítóban című filmek Oscar-díjas rendezője befejezi a filmes munkát.","id":"20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=558c48d7-972d-4f63-978f-6632e832ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bffde3-938c-41df-bb3b-40cac911f7f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Mar_csak_egy_filmet_csinal_Tarantino_aztan_visszavonul","timestamp":"2021. június. 26. 10:40","title":"Már csak egy filmet csinál Tarantino, aztán visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp remekművekkel a múzeum hűvösében. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d0e53a-d043-4986-a7d3-8d102393e999","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 27. 09:30","title":"Foci helyett: Vágyott szépség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","shortLead":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","id":"20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f332424-c7a4-476e-a042-27bcac60f4ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","timestamp":"2021. június. 26. 18:50","title":"30 millióból csinált 3,6 milliárd dollárt a Panasonic a Tesla részvényeivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","shortLead":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","id":"20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056d7ec-2571-4486-ba54-f69821cb24d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","timestamp":"2021. június. 27. 17:15","title":"A holland sajtó szerint kitiltja az UEFA a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából és a szurkolói zónából, az UEFA cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","shortLead":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","id":"20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa68b61-0121-44f5-92b7-38d95ed91e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","timestamp":"2021. június. 26. 09:03","title":"Tíz éve sárga őrült hangyák leptek el egy szigetet, csak most sikerült kiirtani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]