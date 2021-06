Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","shortLead":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","id":"20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad04de1-e04f-4bfb-b2bc-ac3e9b3242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","timestamp":"2021. június. 26. 21:50","title":"Vasárnap megint kánikula lesz, de lesz még melegebb a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","shortLead":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","id":"20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544ac76-5cf2-4941-a4a0-e226bce529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","timestamp":"2021. június. 27. 20:13","title":"Csak az állam által kijelölt szervezet tarthat a jövőben drogprevenciós felvilágosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk úgy egy vadonatúj háztartási eszközt is, hogy összességében több energiát fogyasszon, mint egy régi. Tippjeink arra, hogyan használjuk valóban környezettudatosan a hűtőt, a mosógépet vagy éppen a kezünket.","shortLead":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk...","id":"20210627_haztartasi_eszkozos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019ce9f-04c9-47da-bc60-d8ae8159ad08","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_haztartasi_eszkozos","timestamp":"2021. június. 27. 14:00","title":"Zakatoló hűtő, túlmosott ruhák - hogyan használjuk tényleg energiatakarékosan a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","shortLead":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","id":"20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d309234-e975-42cd-9228-a15859b3f5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","timestamp":"2021. június. 28. 09:10","title":"Pillanatok alatt lángba borult egy BMW Sárvárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]