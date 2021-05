Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","id":"20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5267e2e-29e8-4e01-b2d6-947449dd870e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","timestamp":"2021. május. 19. 16:41","title":"Apja jelentette fel a fiút, aki begyógyszerezve tört össze nyolc autót Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is, de még mindig sok a halálos áldozat. Az oltási program újra felpörgött.","shortLead":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és...","id":"20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d814c759-c378-40d9-b3ba-4ba892dbf86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 18. 09:08","title":"64 újabb áldozata van a koronavírusnak, 75 ezren kapták meg hétfőn az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott az idén is nagy szezont futó csatárnak.","shortLead":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott...","id":"20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf664b5-80ef-4ea9-abe8-3d20420738a3","keywords":null,"link":"/sport/20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. május. 18. 17:48","title":"Visszatérhet a francia válogatottba a korábban kiátkozott Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyfős csoport Lettországból utazott 26 órát az 50 eurós orosz vakcina miatt, három hét múlva jönnek a második adagért.","shortLead":"A négyfős csoport Lettországból utazott 26 órát az 50 eurós orosz vakcina miatt, három hét múlva jönnek a második...","id":"20210519_Szputnyik_V_San_Marino_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe57e9c-75be-403f-b001-af5ffa31fa83","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Szputnyik_V_San_Marino_utazas","timestamp":"2021. május. 19. 19:51","title":"Több mint egy napot utazott egy társaság, hogy Szputnyikot kaphasson San Marinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","shortLead":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","id":"20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131a6241-41c3-4d8b-96b7-eb62dadf0e0a","keywords":null,"link":"/sport/20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","timestamp":"2021. május. 18. 14:15","title":"Vizes Eb: Milák a legjobb idővel elődöntős 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","shortLead":"Emlékeznek még Phoebe szerelmére?","id":"20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448af89-6f3e-49e6-b176-b29a2c387560","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Egy_valaki_nagyon_hianyzik_az_uj_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 19. 09:33","title":"Egyvalaki nagyon hiányzik az új Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]