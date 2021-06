Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fél által készített Netfilter nevű illesztőprogram megkapta a Microsoft tanúsítványát, holott az egy kártevőt is tartalmazott.","shortLead":"A harmadik fél által készített Netfilter nevű illesztőprogram megkapta a Microsoft tanúsítványát, holott...","id":"20210628_microsoft_netfilter_illesztoprogram_malware_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb91656e-fa19-4355-9608-89ccdc21e381","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_netfilter_illesztoprogram_malware_hacker","timestamp":"2021. június. 28. 11:33","title":"Valahogy jóváhagyott egy vírust a Microsoft, bekerült a Windows-ba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15-20 százalékos a drágulás.","shortLead":"15-20 százalékos a drágulás.","id":"20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7849a-d4b5-4e5d-85a1-e16d7f4dcf3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","timestamp":"2021. június. 27. 19:59","title":"A korábbinál is nagyobb az áremelkedés idén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől beismerő vallomást várnak a rendőrök.","shortLead":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől...","id":"20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ddce4-4057-401d-882f-03386055a71c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","timestamp":"2021. június. 28. 09:54","title":"Szétköltöztették a Katzenbach-gyilkosság két gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat gyakorlókkal, a nyugati demokráciák pedig rosszul vizsgáztak a járványhelyzetben.","shortLead":"A CEU klímakutatója személyes tragédiaként élte meg azt, hogy nem tudtak hatékonyan kommunikálni tudósként a hatalmat...","id":"20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cedfa0c-c040-4310-b6c6-85de36837326","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_UrgeVorsatz_Diana_koronavirus_elszurta_a_vilag","timestamp":"2021. június. 28. 12:09","title":"Ürge-Vorsatz Diána szerint az egész világ elszúrta a koronavírus kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint itthon. ","shortLead":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint...","id":"20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85b07-41e5-4b7c-8948-45e446a5d58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","timestamp":"2021. június. 27. 17:47","title":"Menczer szerint Csiszár Jenő ötlete volt a Benedek Tibor emléktábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]