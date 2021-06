Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","shortLead":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","id":"20210628_venusz_felhok_foszfin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea98db-3d89-431f-97a5-5ad9795c939d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_venusz_felhok_foszfin","timestamp":"2021. június. 28. 20:15","title":"Kutatók szerint nem lehet élet a Vénuszon, mert a felhői túl szárazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","shortLead":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","id":"20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f366265-8584-48ed-a2ad-7f6b5bf9ea8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","timestamp":"2021. június. 28. 17:45","title":"Október végén jöhet a Windows 11, de nagyon sokan nem tudják majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98861fa3-688e-4385-bad2-2b199a4ee286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningszettnek köszönhetően egyrészt jobban néz ki az MX-30, másrészt a vezethetősége is javult.","shortLead":"A tuningszettnek köszönhetően egyrészt jobban néz ki az MX-30, másrészt a vezethetősége is javult.","id":"20210630_szolid_tuningot_kapott_a_mazda_elso_villanyautoja_mx30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98861fa3-688e-4385-bad2-2b199a4ee286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee51007-0bec-4bdd-ac23-07d2218699d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_szolid_tuningot_kapott_a_mazda_elso_villanyautoja_mx30","timestamp":"2021. június. 30. 11:21","title":"Szolid tuningot kapott a Mazda első villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes elhatárolódással még nem oldottak meg problémákat Európában.","shortLead":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes...","id":"20210628_Merkel_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c4bbe6-a264-4be5-8e20-808e5079b44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:46","title":"Merkel: A magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","shortLead":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","id":"20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df30bfec-7dc2-4e52-b30f-920d4fc7376a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","timestamp":"2021. június. 29. 19:25","title":"Az EU vezetőinek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","shortLead":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","id":"20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe9c85-61c0-4e91-97e2-7647c9f89477","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","timestamp":"2021. június. 29. 17:07","title":"Karácsony a Fidelitasnak: Ha nálunk, Nyírtasson így kaszált volna valaki, bottal kergetik a határig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]