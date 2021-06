Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","shortLead":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","id":"20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58929c-32b9-413a-99fa-23aab747c68a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. június. 29. 07:46","title":"A kormány döntése miatt milliárdoktól eshet el Dunaújváros ellenzéki vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világot most elsősorban a labdarúgó Európa-bajnokság érdekli, más versenyek is zajlanak. Például a szuperszámítógépeké.","shortLead":"Bár a világot most elsősorban a labdarúgó Európa-bajnokság érdekli, más versenyek is zajlanak. Például...","id":"20210630_fugaku_szuperszamitogep_szamitastechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3074d77f-c8c1-431c-8f03-040b1548c0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad51c49a-0a6a-4f33-84cd-f55826a88547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_fugaku_szuperszamitogep_szamitastechnika","timestamp":"2021. június. 30. 08:03","title":"Ez most a világ leggyorsabb számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem állami vagy uniós feladat a megregulázása - véli szerzőnk.","shortLead":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem...","id":"20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ec7ea-0924-4a92-84b1-4ccd29f2c0c4","keywords":null,"link":"/360/20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","timestamp":"2021. június. 29. 12:00","title":"Seres: A Facebook tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","shortLead":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","id":"20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292474c1-df99-4c9d-b96d-0991761de5c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","timestamp":"2021. június. 29. 09:47","title":"A Mediaworks vidéki lapjai szerint „erősödik az LMBTQ-propaganda a TikTokon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","shortLead":"A Dongfeng Motor jelenleg a forgalmazókat keresi.","id":"20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e2b4c77-73c4-48aa-8803-9482cc974ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95faa915-9607-41a9-8d8d-06963ce01309","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Kinai_villanyauto_jon_a_magyar_piacra","timestamp":"2021. június. 28. 17:08","title":"Kínai villanyautó jön a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","id":"20210630_haziorvos_ugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46ed767-976c-46b7-9458-bcddf0c58e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_haziorvos_ugyelet","timestamp":"2021. június. 30. 08:58","title":"Orvosi végzettség nélkül is részt lehet venni a háziorvosi ügyeletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]