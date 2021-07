Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz figyelni a dátumot, és esetleg még időben letölteni ezeket.","shortLead":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz...","id":"20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c7a68b-d4c9-4c38-84ff-8c92217b4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","timestamp":"2021. július. 01. 10:03","title":"Figyelje a dátumot: a Play áruházból és az App Store-ból is eltűnik az Adobe két appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","shortLead":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","id":"20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac816b1e-3927-4b16-a62c-a70c63eabbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","timestamp":"2021. július. 01. 11:38","title":"Újra miniszteri biztos foglalkozik a külföldi szavazásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos külsővel és a teljesítménnyel nem nagyon lehet gond, de a hengerek száma sokaknál kiverheti a biztosítékot. ","shortLead":"A sportos külsővel és a teljesítménnyel nem nagyon lehet gond, de a hengerek száma sokaknál kiverheti a biztosítékot. ","id":"20210630_igy_mutathat_az_uj_mercedesamg_c_63_ami_mar_csak_4_hengeres_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8863d6f8-71b3-43a2-9523-01ced388ade7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_igy_mutathat_az_uj_mercedesamg_c_63_ami_mar_csak_4_hengeres_lesz","timestamp":"2021. június. 30. 07:59","title":"Így mutathat az új Mercedes-AMG C 63, ami már csak 4 hengeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","shortLead":"Lyttont evakuálni kellett a futótüzek miatt, a városban szinte látni sem lehet sűrű füsttől.","id":"20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101297a-a03f-4786-ac57-ea63862eef6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hoseg_halaleset_Kanada_Brit_Kolumbia","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"Közel 500 hőség miatti halálesetet jelentettek a kanadai Brit Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film világpremierjére, közzétették az előzetest róla.","shortLead":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film...","id":"20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df20e72-c903-40d5-bf90-ea2144089971","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","timestamp":"2021. június. 30. 18:35","title":"Bemutatták Enyedi Ildikó új filmjének előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott meg az online vásárlások népszerűsége, hogy az európai középmezőnybe felkapaszkodtunk, az adatvédelemmel pedig a többség még mindig nem foglalkozik – olvasható ki a KSH friss elemzéséből.","shortLead":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott...","id":"20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44092eca-d389-422f-89a5-cea213122472","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","timestamp":"2021. június. 30. 15:45","title":"KSH: A magyar internetezők több mint fele semmit nem tesz a személyes adatai védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is elismerték egyes bűncselekmények elkövetését.","shortLead":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is...","id":"20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b0a19-3835-413c-8306-ed0179e75f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","timestamp":"2021. június. 30. 19:55","title":"Boldog István nem tett vallomást a bíróságon, majd kiposztolta, hogy munka után szuper a társasozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon mennek lassan.","shortLead":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon...","id":"20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31944884-8592-412c-8622-56560270d035","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","timestamp":"2021. június. 30. 04:21","title":"25 millió forintot is megért valakinek egy 1974-es tökéletes állapotú Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]