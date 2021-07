Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Párosban javíthat a magyar teniszező. Az amerikai klasszis megsérült.","shortLead":"Párosban javíthat a magyar teniszező. Az amerikai klasszis megsérült.","id":"20210629_babos_timea_wimbledon_kieses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e555a9-eaea-4fd9-99bb-d79ecbf1612f","keywords":null,"link":"/sport/20210629_babos_timea_wimbledon_kieses","timestamp":"2021. június. 29. 21:45","title":"Máris búcsúzott Babos Wimbledonban, Williams feladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","shortLead":"A teniszklub napi száz jegyet ajánlott fel azoknak, akik a járvány alatt kemény munkát végeztek. ","id":"20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e748f8-5561-45c4-9140-6311f2da5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cc963b-8787-44ce-bf57-5fbaebd9f6ef","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Allva_tapsoltak_az_AstraZeneca_kutatojat_Wimbledonban","timestamp":"2021. június. 30. 09:17","title":"Állva tapsolták az AstraZeneca kutatóját Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le Svédországot.","shortLead":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le...","id":"20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6a7ea4-3717-4d56-8555-d3cd313c5706","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:55","title":"Anglia és Ukrajna továbbjutásával lett teljes a legjobb nyolc mezőnye az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók fedélzetére is beszerelnének.","shortLead":"A NASA lefuttatta az első tesztet a Deep Space Atomic Clock (DSAC) nevű atomóráján, amit a jövőben az űrhajók...","id":"20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06287974-d83e-4e73-9ddf-4946e2c418a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nasa_deep_space_atomic_clock_atomora_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 10:33","title":"Egy nap alatt csak 0,000000000026 mp-et csúszik a NASA atomórája – forradalmasíthatja az űrutazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","shortLead":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","id":"20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0fe69-a50e-4de6-84fb-0eb6ae6b0d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","timestamp":"2021. június. 29. 15:49","title":"Bloomberg: Jogi lépésekre készül az EU a lengyel \"LMBTQ-mentes övezetek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]