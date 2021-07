Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének. A XXI. század eddigi két legfontosabb történelmi eseményében betöltött kulcsszerepének azonban máig tartó hatásai vannak mindannyiunk életére. ","shortLead":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének...","id":"20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa6e02-ef9c-4855-924c-75778830865c","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","timestamp":"2021. július. 01. 18:30","title":"Donald Rumsfeld, a mocskos szabadság harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","shortLead":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","id":"20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d48281-4180-4f95-aa5c-1d2a4e9f606e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","timestamp":"2021. július. 02. 15:50","title":"Csak oltott vagy Covidból kigyógyult rabok fogadhatnak látogatókat a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat meg a szenátus vizsgálóbizottsága.","shortLead":"Kenőpénzt követelt az AstraZenecáért cserébe a brazil egészségügyi minisztérium egyik vezetője, akit pénteken hallgat...","id":"20210701_brazilia_astrazeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e6ca3-ac1d-4269-add7-484ef398ddfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_brazilia_astrazeneca","timestamp":"2021. július. 01. 16:18","title":"Brazíliában kenőpénzhez kötötték a vakcinavásárlást – aztán kiderült, hogy az eladó is csak át akarta verni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás egyik szimbóluma is.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás...","id":"20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c09e47-e6e4-4bca-a23c-3980f6ab6393","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","timestamp":"2021. július. 01. 17:23","title":"Varga Judit: Egy kormánytag bármikor felvállalhatná a homoszexualitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle eltérést a hagyományos családmodelltől, mert csak az képes megfelelő fiakat adni a hazának - írta Jean-Yves Camus francia politológus.","shortLead":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle...","id":"20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbefda30-bb69-4405-a77a-41522cadd181","keywords":null,"link":"/360/20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Charlie Hebdo: Nacionalista homofóbia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]