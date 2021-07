Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kártevőkkel teli androidos alkalmazásokat egy kínai csoport terjesztette. A Play áruházból már törölték őket, de sok készüléken még fent lehetnek. Ha így van, érdemes gyorsan megszabadulni tőlük.","shortLead":"A kártevőkkel teli androidos alkalmazásokat egy kínai csoport terjesztette. A Play áruházból már törölték őket, de sok...","id":"20210704_facebook_jelszo_lopas_androidos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade05bed-0946-4b42-b4eb-15a52ecfb8f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_facebook_jelszo_lopas_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. július. 04. 10:33","title":"Ezek az alkalmazások ellophatják a facebookos jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","shortLead":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","id":"20210704_szunyog_kave","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafed01-b189-45ab-b872-27d0c21cab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_szunyog_kave","timestamp":"2021. július. 04. 11:08","title":"Lehet, hogy nem ismeri ezt a szúnyogok elleni trükköt, pedig állítólag hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","shortLead":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","id":"20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dfcc3b-3558-40e9-a352-32ebe61f8c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","timestamp":"2021. július. 05. 08:36","title":"Több mint 10 milliót csalt ki egy idős nőtől egy kamugyógyszereket áruló cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]