Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes kontrollt az élete felett, állítólag egy mindössze tíz perces tárgyaláson döntöttek, ahol Spears meg sem szólalhatott.","shortLead":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes...","id":"20210705_Britney_Spears_gyamsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0057e112-7216-4e69-ac57-f78be442dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Britney_Spears_gyamsag","timestamp":"2021. július. 05. 11:44","title":"Még arról is Britney Spears apja döntött, hogy a lányának nem lehet újabb gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai Sunderland városban.","shortLead":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai...","id":"20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1675e42e-f498-4b20-ab32-7e68b21669ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","timestamp":"2021. július. 04. 16:07","title":"Akkumulátorgyárak mentenék meg a brit autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon leszakadtak az átlagos és a medián keresetről. A közmunkások száma jelentősen apadt az elmúlt években, még a járványválság sem dobta meg. Különösen fontos lenne, hogy akik képtelenek kijutni belőle, élhető jövedelemhez jussanak.","shortLead":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon...","id":"20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3902a5-754a-44f7-812c-d750a0518c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","timestamp":"2021. július. 05. 11:20","title":"A kormány egy zsák krumplira elég béremelést adott a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","shortLead":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","id":"20210705_fucsovics_wimbledon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b1c27-57e1-42a7-af4d-6453a3bece4f","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_wimbledon","timestamp":"2021. július. 05. 16:57","title":"Fucsovics a legjobb 8 közé jutott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","shortLead":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. Az operációt előre eltervezték.","id":"20210705_mutet_ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efc1e11-9265-4410-b9d5-6a1e9484bbc6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_mutet_ferenc_papa","timestamp":"2021. július. 05. 05:05","title":"Többórás műtétje volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]