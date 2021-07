Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","shortLead":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","id":"20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0500c69-ac02-491b-b170-f4b7106a43c6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","timestamp":"2021. július. 05. 09:14","title":"Idő előtt berobbant egy csomó függetlenség napi tűzijáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem a Székely termék név ilyen használatától.","shortLead":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem...","id":"20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef4e296-cd64-4945-8d81-87dca84f0b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Medveürüléket árul konzervben a Csíki Sörmanufaktúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","shortLead":"Akadálymentesen, zöldebben, süllyesztett karácsonyfatalppal kapják vissza a ferencvárosiak. ","id":"20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00acc229-bce1-4e23-8c88-170afc72b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e640400-c29d-48ca-a4e8-a778fe93bc9c","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Bakats_ter_felujitas_forgalmi_valtozas_latvanyterv","timestamp":"2021. július. 06. 14:40","title":"Felújítják a Bakáts teret, forgalmi változások lesznek a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","id":"20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33072b88-cc7f-487f-a959-86fb5fee2fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:32","title":"Egyszer csak nyoma veszett egy 28 embert szállító repülőnek a Kamcsatka-félszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]