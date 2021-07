Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása. Kipróbáltuk valaha készült technikailag legfejlettebb Rolls-Royce-ot, amely igyekszik az összes érzékszervünket egyszerre kényeztetni.","shortLead":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása...","id":"20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64a531d-305f-4c06-a2cb-7fc1f95db656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 07. 06:41","title":"174 millió forintért csillaghullás akár nappal is: teszten az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","id":"20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78644ed-5f46-47bc-8c88-6b593a0de21b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","timestamp":"2021. július. 05. 14:15","title":"Negyven rendőr kellett egy siófoki tömegverekedés leállításához – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós irányelvbe ütközhet. Szerinte ez az oka, hogy a kinevezését nem hosszabbították meg.","shortLead":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós...","id":"20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4068ca9-6865-4a99-a0a1-77c138df1d64","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","timestamp":"2021. július. 06. 12:07","title":"Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz küldött panaszában állítja, politikai okok miatt rúgták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox Rocket, majd Firefox Lite néven futó mobilos böngészőt azért készítette a Mozilla, hogy a gyengébb hardverrel és internetkapcsolattal rendelkező telefonokon is használni lehessen, ám úgy tűnik, nem ért célt vele a cég.","shortLead":"A Firefox Rocket, majd Firefox Lite néven futó mobilos böngészőt azért készítette a Mozilla, hogy a gyengébb hardverrel...","id":"20210706_mozilla_firefox_lite_mobilos_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb1773c-69ba-4d47-a8f8-91ed376e7231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_mozilla_firefox_lite_mobilos_bongeszo","timestamp":"2021. július. 06. 16:36","title":"Itt a vége: négy év után elérhetetlenné tette a Mozilla a könnyített Firefox böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","shortLead":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","id":"20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c97a3c-bac1-4b5f-9e31-513f2eae2805","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","timestamp":"2021. július. 05. 18:40","title":"Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai Uberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","id":"20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486cd400-d849-4fd4-bf4a-8c42e78a917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","timestamp":"2021. július. 06. 09:19","title":"Már meg is van, ki lesz a UB40 új énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]